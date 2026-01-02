Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 gennaio

Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,6211. Primo supporto a 0,6198. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,6193.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
