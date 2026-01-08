Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio

Performance infelice per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 7 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6169, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6203. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6157.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
