Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Performance infelice per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 7 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6169, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6203. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6157.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)