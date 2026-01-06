Milano 14:35
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,29%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,6208. Primo supporto visto a 0,619. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,6184.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
