Milano 13:16
45.667 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:16
10.057 -0,65%
Francoforte 13:16
25.037 +0,58%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

La giornata del 6 gennaio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,05%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6186. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6207. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6179.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
