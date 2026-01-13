Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,05%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6171 con area di resistenza individuata a quota 0,6182. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6168.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)