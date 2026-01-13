Milano 9:09
45.694 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:09
10.149 +0,09%
25.407 +0,01%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,05%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6171 con area di resistenza individuata a quota 0,6182. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6168.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
