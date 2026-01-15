ASML, titolo in rally ad Amsterdam in scia ai conti record di TSMC

(Teleborsa) - Le azioni della tech quotata ad Amsterdam, ASML
, stanno viaggiando sui massimi - al momento a 1.141,8 euro, +5,3% - dopo essere salite fino a 1.167 euro, un livello record che ha valutato il gruppo a circa 443 miliardi, dopo che Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) ha riportato risultati superiori alle aspettative, innescando guadagni in tutto il settore europeo dei semiconduttori.
TSMC ha chiuso il 2025 con un altro trimestre di utili record
, entrando nel nuovo anno con slancio mentre espande la capacità per soddisfare la domanda sostenuta di chip AI.
L’utile netto del quarto trimestre
è aumentato del 35% su base annua a un record di 505,74 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), equivalenti a 16,04 miliardi di dollari USA. Ciò ha superato il consenso degli analisti di NT$465,83 miliardi in un sondaggio FactSet e ha superato il record del trimestre precedente.
In dollari USA, il fatturato del quarto trimestre
è stato di 33,73 miliardi di dollari, in aumento del 25,5% su base annua e dell'1,9% rispetto al trimestre precedente.
"La nostra attività nel quarto trimestre è stata supportata da una forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia. Entrando nel primo trimestre del 2026, prevediamo che la nostra attività sarà supportata da una domanda continua e forte per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia
", ha affermato Wendell Huang, Vicepresidente Senior e Direttore Finanziario di TSMC
.
Per il primo trimestre 2026
, il management si attende che il fatturato
possa aumentare fino al 40% rispetto all’anno precedente a 35,8 miliardi di dollari USA. Inoltre per il 2026 TSMC prevede di investire in capex
tra 52 e 56 miliardi di dollari USA.