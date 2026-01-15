ASML, titolo in rally ad Amsterdam in scia ai conti record di TSMC

ASML

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) - Le azioni della tech quotata ad Amsterdam,, stanno viaggiando sui massimi - al momento a 1.141,8 euro, +5,3% - dopo essere salite fino a 1.167 euro, un livello record che ha valutato il gruppo a circa 443 miliardi, dopo che(TSMC) ha riportato risultati superiori alle aspettative, innescando guadagni in tutto il settore europeo dei semiconduttori.TSMC ha chiuso il 2025 con un altro, entrando nel nuovo anno con slancio mentre espande la capacità per soddisfare la domanda sostenuta di chip AI.L’è aumentato del 35% su base annua a un record di 505,74 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), equivalenti a 16,04 miliardi di dollari USA. Ciò ha superato il consenso degli analisti di NT$465,83 miliardi in un sondaggio FactSet e ha superato il record del trimestre precedente.In dollari USA, ilè stato di 33,73 miliardi di dollari, in aumento del 25,5% su base annua e dell'1,9% rispetto al trimestre precedente."La nostra attività nel quarto trimestre è stata supportata da una forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia.", ha affermatoPer il, il management si attende che ilpossa aumentare fino al 40% rispetto all’anno precedente a 35,8 miliardi di dollari USA. Inoltre per il 2026 TSMC prevede di investire intra 52 e 56 miliardi di dollari USA.