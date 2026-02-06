Terna, la capitalizzazione sfonda quota 19 miliardi di euro con nuovo massimo del titolo

(Teleborsa) - Prosegue a Piazza Affari la crescita del titolo Terna
sotto la gestione di Giuseppina Di Foggia. Alla chiusura di Borsa di oggi, il titolo Terna ha raggiunto il valore di 9,478 euro per azione (+1,39%), nuovo record storico dalla quotazione
del 23 giugno 2004.
Con questo risultato, il valore di Terna in termini di capitalizzazione di mercato ha superato i 19 miliardi di euro
. Il record odierno del gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, quotato su Euronext Milan, aggiorna quello precedente del 6 gennaio quando il titolo Terna aveva toccato quota 9,404 euro per azione.