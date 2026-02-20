Tenaris, in coda a Piazza Affari tra analisti in chiaroscuro e volatilità del greggio

(Teleborsa) - Scivola in coda a Piazza Affari il titolo Tenaris
, colpito dalle prese di beneficio
dopo il rally della seduta di ieri
in scia alla pubblicazione dei conti del 2025
migliori delle attese del mercato.
Sulle azioni della società guidata da Paolo Rocca, e più in generale sui titoli del comparto, pesa l'alta volatilità delle quotazioni del greggio
. Stamattina i prezzi dell'oro nero viaggiano in flessione (-0,59% a 66,01 dollari il Future Petrolio Greggio WTI aprile 2026 e -0,60% a 71,23 dollari il Future Petrolio Brent aprile 2026), raffreddandosi dopo la corsa delle ultime ore sui timori che le tensioni tra Stati Uniti e Iran possano portare a interruzioni delle forniture.
In particolare, su Tenaris, emergono valutazioni miste degli analisti. Equita
la declassa a 'hold'
, mentre Banca Akros
porta la raccomandazione da 'Buy' a 'Accumulate'
, dato il potenziale di rialzo 'limitato'. Banca Akros nota che i risultati di Tenaris sono stati migliori del previsto, principalmente grazie alla riduzione dei costi operativi. La società prevede che i margini e i ricavi del primo trimestre 2026 saranno in linea con quelli del quarto trimestre 2026, mentre nel secondo trimestre potrebbe verificarsi una certa pressione sui margini. Il segmento offshore 'rimane il motore di crescita più interessante' di Tenaris nel medio termine, sostenuto da un ciclo di investimenti pluriennale. Banca Akros quindi ritocca le stime, che vedono un impatto 'trascurabile' sull'utile per azione, e alza il prezzo obiettivo da 20,0 a 24,0 euro
.
Dal canto suo Intermonte
rivede al rialzo il suo target price a 21 euro ma mantiene la raccomandazione 'Neutral'
in scia del rally del titolo negli ultimi due mesi. Per il broker la visibilità sull'evoluzione dei margini nel 2026 resterà "limitata", alla luce "dell'elevato livello di importazioni e scorte nel mercato Usa" e "dell'aumento dei costi delle materie prime, che non si stanno ancora riflettendo nei prezzi degli Octg".Goldman Sachs
, invece, dà una sforbiciata al target price
della società guidata da Paolo Rocca da 21,10 euro a 18,90 euro
.