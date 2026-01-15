Milano 14-gen
Banca CF+, ok Consob a documento d'offerta per OPAS su Banca Sistema

Offre 1,8 euro in contanti e azioni KK. Offerta al via il 26 gennaio

Banca CF+, ok Consob a documento d'offerta per OPAS su Banca Sistema
(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'OPAS di Banca CF+ su Banca Sistema e il prospetto informativo relativo all'offerta da parte di Banca CF+ di azioni di Kruso Kapital.

Lo fa sapere, con una nota, Banca CF+ che riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi 1,80 euro per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta rappresentato dalle seguenti componenti, in parte in contanti e in parte in azioni.

Nel dettaglio, 1,382 euro in contanti quale corrispettivo iniziale e 0,418 euro in azioni KK (un corrispettivo differito) da pagarsi entro 6 mesi attraverso l'attribuzione di 21 azioni KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta.

Il periodo di adesione all'Offerta concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 26 gennaio 2026 e terminerà il 27 febbraio 2026. Pertanto, sarà pari a 25 giorni di Borsa aperta, salvo proroghe. Una eventuale riapertura ci sarà dal 9 marzo per 5 sedute.

