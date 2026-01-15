Milano
14-gen
45.647
0,00%
Nasdaq
14-gen
25.466
-1,07%
Dow Jones
14-gen
49.150
-0,09%
Londra
14-gen
10.184
0,00%
Francoforte
14-gen
25.286
0,00%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 08.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,55%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,55%
Hang Seng a 26.852,31 punti
In breve
,
Finanza
15 gennaio 2026 - 06.10
Indice Hang Seng -0,55% a quota 26.852,31 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,91%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,22%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,44%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,18%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,91%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,01%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,2%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,45%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,65%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,18%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto