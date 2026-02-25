Milano 9:50
47.078 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:50
10.763 +0,78%
25.054 +0,27%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,44%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.706,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,44%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 26.706,77 punti.
Condividi
```