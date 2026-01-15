Economia Italia, Panetta avverte su "crescita modesta": puntare su capitale umano

(Teleborsa) -negli scorsi anni è migliorata etornando a vedere aumenti del Pil nella media dell'area dell'euro ma "la crescita si è recentemente indebolita, come in altri paesi europei e per i prossimi anniLo ha detto il governatore della Banca d'Italiaintervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina.Il rallentamento, avvisa, riporta "che causano debolezza dei redditi e salari.Perl'Italia deve aumentare la spesa per istruzione e conoscenza specie quella universitaria, che genera "visto anche il declino demografico.preservando una gestione prudente delle finanze pubbliche e i progressi compiuti nella riduzione del costo del debito" sottolinea, ricordando come "le risorse pubbliche destinate all'istruzione sono meno del 4% del Pil, quasi un punto in meno della media dell'Ue e il livello più basso tra le principali economie dell'area dell'euro. Metà del divario rispetto al resto della Ue riflette il minore investimento nell'istruzione universitaria".In Italia "capacità di innovare resta distante dai paesi alla frontiera tecnologica. Questi freni alla crescita si traducono in una dinamica dei redditi e dei salari persistentemente debole, che da tempo limita le scelte e le prospettive delle persone, soprattutto delle donne e dei giovani". E nel frattempo "dal 2000, i salari orari in Italia sono rimasti pressoché fermi in termini reali, contro una crescita del 21 per cento in Germania e del 14 in Francia".Su questo andamento, ha spiegato "Le retribuzioni nominali di fatto sono cresciute del 12, con una riduzione in termini reali di 8 punti percentuali. Negli altri principali paesi europei la perdita iniziale è stata invece riassorbita". "Da noi, tuttavia, la politica fiscale e la crescita dell'occupazione hanno compensato la perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Dal 2021, gli sgravi fiscali, soprattutto a favore dei redditi medio-bassi, hanno aumentato le retribuzioni nette di 5 punti percentuali - ha rimarcato il governatore - riducendo la perdita in termini reali a 3 punti. In parallelo, è cresciuto il numero dei percettori di reddito da lavoro, in particolare tra i nuclei familiari più fragili; tenendo conto di questo effetto e dei trasferimenti pubblici, il reddito reale disponibile delle famiglie è tornato sui livelli precedenti lo shock inflazionistico, compensando l'erosione del potere d'acquisto e il drenaggio fiscale". "Guardando avanti, la crescita dei redditi non potrà però poggiare in modo permanente sulla politica fiscale. I margini di bilancio sono limitati - ha ricordato il banchiere centrale - e gli interventi pubblici possono fornire solo un sostegno temporaneo in situazioni eccezionali. Aumenti duraturi dei salari richiedono che la produttività torni a crescere a ritmi sostenuti e che i suoi benefici siano adeguatamente ripartiti tra capitale e lavoro".Secondo Panetta, "in grado di sostenere salari più elevati e migliori prospettive di lavoro. Lo impongono le trasformazioni dell'economia mondiale. Lo rende necessario il vincolo demografico di un paese che invecchia rapidamente e in cui i giovani che entrano nel mercato del lavoro saranno sempre meno numerosi"