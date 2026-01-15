Economia Italia, Panetta avverte su "crescita modesta": puntare su capitale umano

(Teleborsa) - L'economia italiana
negli scorsi anni è migliorata e "ha sorpreso" per la sua "capacità di adattamento",
tornando a vedere aumenti del Pil nella media dell'area dell'euro ma "la crescita si è recentemente indebolita, come in altri paesi europei e per i prossimi anni "sarà modesta".
Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta
intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina.
Il rallentamento, avvisa, riporta "in primo piano le debolezze strutturali dell'economia italiana": "produttività che ristagna e bassa innovazione",
che causano debolezza dei redditi e salari.
Per Panetta
l'Italia deve aumentare la spesa per istruzione e conoscenza specie quella universitaria, che genera "elevati ritorni economici e sociali", se vuole stare al passo con il cambiamento tecnologico e garantirsi una "crescita stabile"
visto anche il declino demografico."Gli interventi possono essere attuati gradualmente,
preservando una gestione prudente delle finanze pubbliche e i progressi compiuti nella riduzione del costo del debito" sottolinea, ricordando come "le risorse pubbliche destinate all'istruzione sono meno del 4% del Pil, quasi un punto in meno della media dell'Ue e il livello più basso tra le principali economie dell'area dell'euro. Metà del divario rispetto al resto della Ue riflette il minore investimento nell'istruzione universitaria".
In Italia "la produttività ristagna da un quarto di secolo; la
capacità di innovare resta distante dai paesi alla frontiera tecnologica. Questi freni alla crescita si traducono in una dinamica dei redditi e dei salari persistentemente debole, che da tempo limita le scelte e le prospettive delle persone, soprattutto delle donne e dei giovani". E nel frattempo "dal 2000, i salari orari in Italia sono rimasti pressoché fermi in termini reali, contro una crescita del 21 per cento in Germania e del 14 in Francia".
Su questo andamento, ha spiegato "ha inciso in modo rilevante lo shock inflazionistico conseguente alla crisi energetica. Oggi in Italia i prezzi al consumo sono più alti del 20 per cento rispetto al 2019.
Le retribuzioni nominali di fatto sono cresciute del 12, con una riduzione in termini reali di 8 punti percentuali. Negli altri principali paesi europei la perdita iniziale è stata invece riassorbita". "Da noi, tuttavia, la politica fiscale e la crescita dell'occupazione hanno compensato la perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Dal 2021, gli sgravi fiscali, soprattutto a favore dei redditi medio-bassi, hanno aumentato le retribuzioni nette di 5 punti percentuali - ha rimarcato il governatore - riducendo la perdita in termini reali a 3 punti. In parallelo, è cresciuto il numero dei percettori di reddito da lavoro, in particolare tra i nuclei familiari più fragili; tenendo conto di questo effetto e dei trasferimenti pubblici, il reddito reale disponibile delle famiglie è tornato sui livelli precedenti lo shock inflazionistico, compensando l'erosione del potere d'acquisto e il drenaggio fiscale". "Guardando avanti, la crescita dei redditi non potrà però poggiare in modo permanente sulla politica fiscale. I margini di bilancio sono limitati - ha ricordato il banchiere centrale - e gli interventi pubblici possono fornire solo un sostegno temporaneo in situazioni eccezionali. Aumenti duraturi dei salari richiedono che la produttività torni a crescere a ritmi sostenuti e che i suoi benefici siano adeguatamente ripartiti tra capitale e lavoro".
Secondo Panetta, "occorre uno sviluppo basato su investimenti, innovazione e produttività,
in grado di sostenere salari più elevati e migliori prospettive di lavoro. Lo impongono le trasformazioni dell'economia mondiale. Lo rende necessario il vincolo demografico di un paese che invecchia rapidamente e in cui i giovani che entrano nel mercato del lavoro saranno sempre meno numerosi"