Gros-Pietro (Intesa): Panetta parla meno di banche perchè non sono un problema

(Teleborsa) - "Il fatto che Panetta abbia parlato meno delle banche significa che le banche non sono un problema e, anzi, sono uno strumento importante per affrontare le situazioni
alle quali ci troviamo di fronte". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo
, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del congresso dell'Assiom-Forex a Venezia, dopo l'intervento del Governatore di Bankitalia, Fabio Panetta
.
Queste situazioni, ha spiegato il banchiere, "sono, da un lato, la grandissima importanza dell'innovazione tecnologica. E, dall'altro, lui ha parlato di problemi anche di reperibilità delle risorse, di problemi di capitale umano, proprio di numero di persone per quanto riguarda l'economia italiana, e questo significa l'assoluta necessità di andare verso situazioni di maggiore produttività del lavoro
. Cioè fare investimenti, anche in qualche caso ricorrendo all'intelligenza artificiale, ma sicuramente occorre fare degli investimenti".
"Gli investimenti hanno sempre un margine di difficoltà, di previsione dei risultati, della possibilità di raggiungerli, dell'entità, degli utili - ha detto Gros-Pietro - Di qui l'importanza del sistema bancario che deve aiutare l'economia e non servirsi dell'economia
. Allora, veramente il governatore ha riaffermato quali devono essere i principi di funzionamento del sistema bancario. Noi siamo completamente allineati con questa visione, la sosteniamo in pieno e ci sentiamo molto rassicurati di averla vista riconfermata".
A chi gli ha chiesto della sentenza di ieri della Corte supresa USA sui dazi, ha replicato: "Certamente la sentenza di ieri ha creato una situazione nuova, ma non ha riportato la situazione a quella che era prima dei dazi
. Quindi si tratta di vedere con quali provvedimenti l'amministrazione americana reagirà, se ci saranno dei danni da recuperare e questo sembrerebbe molto difficile".