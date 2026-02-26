Bankitalia torna a denunciare deepfake fraudolenti che utilizzano l'immagine di Fabio Panetta

(Teleborsa) - Laè tornata a segnalare ladella Banca d'Italia Fabio Panetta, presentandolo - in modo del tutto artefatto - come partecipante a note trasmissioni televisive o ad altri contesti mediatici, talvolta associati alla promozione di piattaforme di investimento e verosimilmente finalizzati a truffe.Tali contenuti sono realizzati anche mediante l'impiego di tecniche di intelligenza artificiale, comunemente note come. Nessuno di questi contenuti corrisponde alla realtà.La Banca d'Italia ha già, al fine di tutelare il pubblico da possibili inganni e di salvaguardare le proprie ragioni e l'immagine del Governatore.Nel caso in cui si dovessero visualizzare tali materiali, la Banca d'Italia raccomanda di:; non dare seguito ad alcuna richiesta eventualmente formulata; evitare la condivisione dei contenuti stessi.