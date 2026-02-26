Bankitalia torna a denunciare deepfake fraudolenti che utilizzano l'immagine di Fabio Panetta

(Teleborsa) - La Banca d'Italia
è tornata a segnalare la diffusione in rete di immagini, video e articoli falsi che utilizzano indebitamente il nome e l'immagine del Governatore
della Banca d'Italia Fabio Panetta, presentandolo - in modo del tutto artefatto - come partecipante a note trasmissioni televisive o ad altri contesti mediatici, talvolta associati alla promozione di piattaforme di investimento e verosimilmente finalizzati a truffe.
Tali contenuti sono realizzati anche mediante l'impiego di tecniche di intelligenza artificiale, comunemente note come deepfake
. Nessuno di questi contenuti corrisponde alla realtà.
La Banca d'Italia ha già presentato denuncia all'Autorità giudiziaria
, al fine di tutelare il pubblico da possibili inganni e di salvaguardare le proprie ragioni e l'immagine del Governatore.
Nel caso in cui si dovessero visualizzare tali materiali, la Banca d'Italia raccomanda di: diffidare del messaggio divulgato
; non dare seguito ad alcuna richiesta eventualmente formulata; evitare la condivisione dei contenuti stessi.