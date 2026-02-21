Panetta (Bankitalia): banche italiane solide, cautela su credito non penalizzi iniziative imprenditoriali

(Teleborsa) - ". I tassi sui prestiti alle imprese sono scesi di circa 2 punti percentuali rispetto al picco del 2023, in linea con la riduzione dei tassi di politica monetaria. Anche il costo dei nuovi mutui alle famiglie - concessi in larga parte a tasso fisso - si è ridotto, di circa 1 punto, seguendo la flessione dei rendimenti a lungo termine". Lo ha detto, Governatore della Banca d'Italia, al 32° congresso annuale dell'Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia., sostenuti dal maggiore fabbisogno legato agli investimenti - ha spiegato - La ripresa riguarda le aziende più solide, indipendentemente dalla dimensione;. Questa evoluzione riflette sia il progressivo affinamento delle tecniche di selezione della clientela bancaria, sia la maggiore attenzione al rischio in un contesto ancora incerto. La capacità di selezionare i debitori è un elemento positivo; la, che potrebbe penalizzare iniziative imprenditoriali con prospettive valide"."La, nonostante la riduzione del margine di interesse, grazie ai ricavi da commissioni e al basso livello delle rettifiche su crediti - ha detto Panetta - Questo quadro favorevole non deve tuttavia indurre a sottovalutare i rischi. Gli equilibri possono mutare rapidamente: un peggioramento inatteso della congiuntura inciderebbe sulla qualità del credito, mentre brusche correzioni dei mercati finanziari comprimerebbero i ricavi da servizi"."La. Traducendola in sostegno agli investimenti, all'innovazione e alla diffusione delle tecnologie digitali, gli intermediari forniranno un apporto fondamentale alla crescita della nostra economia", ha concluso.