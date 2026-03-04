Milano 14:42
45.255 +1,77%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:42
10.575 +0,87%
Francoforte 14:42
24.205 +1,74%

Francoforte: acquisti a mani basse su Aixtron

Seduta decisamente positiva per Aixtron, che tratta in rialzo del 6,37%.
