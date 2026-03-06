Milano 10:58
Francoforte: balza in avanti Aixtron
(Teleborsa) - Bene Aixtron, con un rialzo del 3,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Aixtron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,07.

