Francoforte: balza in avanti Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron
, con un rialzo del 3,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Aixtron
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)