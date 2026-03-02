Milano 17:16
Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento del 3,19%.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,24 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
