Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron
, che mostra un decremento del 3,19%.
Il confronto del titolo con il MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Aixtron
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,24 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)