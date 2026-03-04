Milano 11:35
Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron, con un rialzo del 2,39%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
