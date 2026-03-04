Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron
, con un rialzo del 2,39%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Aixtron
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)