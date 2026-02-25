Milano 13:13
Londra: balza in avanti Centrica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di elettricità e gas, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Centrica moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 1,969 sterline e supporto a 1,91. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2,029.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
