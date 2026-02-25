Londra: balza in avanti Centrica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di elettricità e gas
, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Centrica
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 1,969 sterline e supporto a 1,91. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2,029.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
