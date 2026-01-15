Milano 16:59
New York: brusca correzione per Boston Scientific

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che sviluppa apparecchi biomedici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,42%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Boston Scientific rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Boston Scientific mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87,89 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 90,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 86,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
