New York: brusca correzione per Boston Scientific

società che sviluppa apparecchi biomedici

S&P-500

Boston Scientific

indice del basket statunitense

Boston Scientific

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,42%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87,89 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 90,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 86,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)