New York: brusca correzione per Boston Scientific

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che sviluppa apparecchi biomedici
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Boston Scientific
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Boston Scientific
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87,89 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 90,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 86,17.
