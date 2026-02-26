In evidenza Gartner sul listino di New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT
, che mostra una salita bruciante del 5,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Gartner
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Gartner
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 153,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 160,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 148,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)