Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:25
25.008 +0,16%
Dow Jones 20:25
47.822 +0,17%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: peggiora Gartner

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Gartner
A picco l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che presenta un pessimo -4,5%.
Condividi
```