New York: prevalgono le vendite su Gartner

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT
, che esibisce una perdita secca del 4,44% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gartner
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gartner
rispetto all'indice.
Lo scenario attuale di Gartner
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 153,8 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 165,4. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 148,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)