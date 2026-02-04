Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:47
24.723 -2,43%
Dow Jones 18:47
49.295 +0,11%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: i venditori si accaniscono su Amphenol

Migliori e peggiori
New York: i venditori si accaniscono su Amphenol
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Amphenol rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 157,1 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 121,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Amphenol è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 157,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```