New York: i venditori si accaniscono su Amphenol

produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica

S&P-500

Amphenol

indice del basket statunitense

Amphenol

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,32%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 157,1 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 121,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 157,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)