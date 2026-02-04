New York: i venditori si accaniscono su Amphenol

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Amphenol
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 157,1 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 121,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Amphenol
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 157,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)