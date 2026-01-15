Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:17
25.679 +0,84%
Dow Jones 20:17
49.575 +0,86%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: su di giri BlackRock

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società di gestione degli investimenti, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,78%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BlackRock evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BlackRock rispetto all'indice.


Nel breve periodo, BlackRock presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1.166,9 USD e supporto a 1.134. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 1.199,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
