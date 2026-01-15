New York: su di giri BlackRock

(Teleborsa) - Protagonista la società di gestione degli investimenti
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,78%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BlackRock
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BlackRock
rispetto all'indice.
Nel breve periodo, BlackRock
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1.166,9 USD e supporto a 1.134. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 1.199,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)