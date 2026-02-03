Milano
11:34
46.436
+0,94%
Nasdaq
2-feb
25.739
0,00%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
11:34
10.329
-0,13%
Francoforte
11:34
24.901
+0,42%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 11.50
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,91% alle 07:20
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,91% alle 07:20
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 07.20
Tokyo mostra una performance del 3,91% alle 07:20 e tratta a 54.715,6 punti.
Condividi
