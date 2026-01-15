Milano 9:54
Migliori e peggiori
Piazza Affari: BFF Bank in forte discesa
(Teleborsa) - A picco la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che presenta un pessimo -9,58%.

La tendenza ad una settimana di BFF Bank è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di BFF Bank resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,21 Euro. Supporto visto a quota 8,53. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,89.

