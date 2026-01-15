Milano 11:42
45.838 +0,42%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 11:43
10.239 +0,54%
Francoforte 11:41
25.284 -0,01%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Il Comparto beni industriali a Milano guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 81.836,55 punti.
