Piazza Affari: rosso per Moncler

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,80%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dell'mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49,61 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,19. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)