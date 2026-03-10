Piazza Affari: positiva la giornata per Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 57,26 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 54,34 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 57,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)