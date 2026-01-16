Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude in progresso dello 0,44%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45.958, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.633. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46.283.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)