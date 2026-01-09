Milano 13:31
45.686 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:31
10.094 +0,49%
Francoforte 13:31
25.245 +0,47%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in salita dello 0,25%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.888, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.415. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.361.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
