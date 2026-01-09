Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in salita dello 0,25%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.888, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.415. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.361.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)