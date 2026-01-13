Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un +0,03%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 45.804. Rischio di eventuale correzione fino al target 45.609. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 45.999.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)