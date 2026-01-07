Milano 13:17
45.666 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:17
10.059 -0,63%
Francoforte 13:17
25.040 +0,60%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,20%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46.255, mentre il primo supporto è stimato a 44.844. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47.666.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
