Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,20%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46.255, mentre il primo supporto è stimato a 44.844. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47.666.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)