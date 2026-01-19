Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la giornata con un timido -0,11%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.925. Rischio di discesa fino a 45.600 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.249.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
