Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la giornata con un timido -0,11%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.925. Rischio di discesa fino a 45.600 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.249.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)