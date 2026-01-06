Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +1,04%.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46.318 e primo supporto individuato a 44.906. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 47.729.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)