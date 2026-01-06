Milano 14:37
45.995 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:37
10.112 +1,07%
Francoforte 14:37
24.956 +0,35%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +1,04%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46.318 e primo supporto individuato a 44.906. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 47.729.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
