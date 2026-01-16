Banca CF+, OPAS su Banca Sistema al via il 26 gennaio

(Teleborsa) - L'OPAS di Banca CF+
su Banca Sistema
partirà il 26 gennaio per concludersi il 27 febbraio, salvo proroghe.
Il documento di offerta è stato pubblicato da Banca CF+ che propone ai soci 1,382 euro in contanti di corrispettivo iniziale da pagare più massimi 0,418 euro di corrispettivo differito da pagarsi entro sei mesi attraverso di n. 21 azioni di Kruso Kapital.
L’Offerente riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi Euro 1,80 per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all’Offerta.