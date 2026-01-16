D.A.T.E. a Pitti Uomo supera i confini della sneaker con Chiantishire





(Teleborsa) - Con radici che affondano con forza nella propria terra d’origine, quella del Chianti,torna a, portando con sé una nuova storia. Si chiama ‘’ la nuova collezione Fall/Winter 2026, di questo brand toscano. Un nome che richiama un immaginario preciso, quello di fine anni ’90, quando artisti, creativi e una comunità inglese affascinata dal ritmo lento della campagna toscana scelsero queste colline come seconda casa. Ed è proprio il dialogo tra questi due mondi – la Toscana più autentica e l’eleganza british – a definire l’estetica della nuova stagione, che segna un ulteriore passo avanti per il brand: un’evoluzione che supera i confini del mondo sneaker e apre a silhouette nuove, più trasversali.“L’obiettivo è sempre stato quello di dare al mondo della sneakers, che prima era percepita più come un indumento sportivo, un look che fosse più collegata al mondo dell’abbigliamento e del fashion, con un’identità fortemente legata alla nostra terra toscana”, ha commentato, CEO e socio fondatore di D.A.T.E.Chiantishire è un ponte tra passato e presente, tra, ma è anche una dichiarazione chiara: D.A.T.E. cresce, sperimenta, amplia la propria visione. Il brand svela non solo una collezione, ma un nuovo capitolo del proprio percorso, in cui la sneaker resta centrale aprendosi però a un linguaggio stilistico più articolato e sofisticato.Ledella collezione sembrano assorbire i colori del territorio: aranci bruciati, verdi profondi, marroni terrosi raccontano l’alternarsi di boschi, vigneti e tramonti chiantigiani. I materiali, dal suede al vitello più morbido, trasmettono la qualità sensoriale che da sempre identifica il brand, mentre tartan e tweed si inseriscono come citazioni sottili dell’immaginario inglese, reinterpretati in chiave moderna.incarna la semplicità ricercata: una sneaker bassa dal gusto leggermente vintage, più affusolata e pulita, pensata per diventare un nuovo classico quotidiano.prosegue l’eredità della iconica Fuga, alleggerendo le linee e la struttura per interpretare la sneaker running in chiave contemporanea e dinamica.porta invece un tocco di femminilità rilassata, con una silhouette che unisce riferimenti da boat-shoe e un platform moderno, interamente in suede e arricchita da dettagli che richiamano l’artigianalità toscana.riscrive le regole del mocassino urbano con una suola running e una punta arricciata cucita a mano, trasformandolo in un accessorio elegante ma libero, capace di muoversi tra mondi diversi. Infine,, ispirata allo stile dello sciatore Zeno Colò, offre una pedula tecnica sorprendentemente leggera, progettata per portare l’estetica outdoor all’interno del quotidiano cittadino.