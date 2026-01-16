D.A.T.E. a Pitti Uomo supera i confini della sneaker con Chiantishire

(Teleborsa) - Con radici che affondano con forza nella propria terra d’origine, quella del Chianti, D.A.T.E.
torna a Pitti Uomo 109
, portando con sé una nuova storia. Si chiama ‘Chiantishire
’ la nuova collezione Fall/Winter 2026, di questo brand toscano. Un nome che richiama un immaginario preciso, quello di fine anni ’90, quando artisti, creativi e una comunità inglese affascinata dal ritmo lento della campagna toscana scelsero queste colline come seconda casa. Ed è proprio il dialogo tra questi due mondi – la Toscana più autentica e l’eleganza british – a definire l’estetica della nuova stagione, che segna un ulteriore passo avanti per il brand: un’evoluzione che supera i confini del mondo sneaker e apre a silhouette nuove, più trasversali.
“L’obiettivo è sempre stato quello di dare al mondo della sneakers, che prima era percepita più come un indumento sportivo, un look che fosse più collegata al mondo dell’abbigliamento e del fashion, con un’identità fortemente legata alla nostra terra toscana”, ha commentato Tommaso Santoni
, CEO e socio fondatore di D.A.T.E.
Chiantishire è un ponte tra passato e presente, tra heritage
e design
, ma è anche una dichiarazione chiara: D.A.T.E. cresce, sperimenta, amplia la propria visione. Il brand svela non solo una collezione, ma un nuovo capitolo del proprio percorso, in cui la sneaker resta centrale aprendosi però a un linguaggio stilistico più articolato e sofisticato.
Le cromie
della collezione sembrano assorbire i colori del territorio: aranci bruciati, verdi profondi, marroni terrosi raccontano l’alternarsi di boschi, vigneti e tramonti chiantigiani. I materiali, dal suede al vitello più morbido, trasmettono la qualità sensoriale che da sempre identifica il brand, mentre tartan e tweed si inseriscono come citazioni sottili dell’immaginario inglese, reinterpretati in chiave moderna. Prima
incarna la semplicità ricercata: una sneaker bassa dal gusto leggermente vintage, più affusolata e pulita, pensata per diventare un nuovo classico quotidiano. Musa
prosegue l’eredità della iconica Fuga, alleggerendo le linee e la struttura per interpretare la sneaker running in chiave contemporanea e dinamica. Caletta
porta invece un tocco di femminilità rilassata, con una silhouette che unisce riferimenti da boat-shoe e un platform moderno, interamente in suede e arricchita da dettagli che richiamano l’artigianalità toscana. Moka
riscrive le regole del mocassino urbano con una suola running e una punta arricciata cucita a mano, trasformandolo in un accessorio elegante ma libero, capace di muoversi tra mondi diversi. Infine, Zeno
, ispirata allo stile dello sciatore Zeno Colò, offre una pedula tecnica sorprendentemente leggera, progettata per portare l’estetica outdoor all’interno del quotidiano cittadino.