Milano 13:45
47.279 +0,23%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:45
10.820 +0,13%
Francoforte 13:45
25.274 +0,39%

Francoforte: calo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: calo per MTU Aero Engines
Seduta in ribasso per il produttore di motori aeronautici, che mostra un decremento del 2,07%.
Condividi
```