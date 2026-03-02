Baldinini: una nuova eleganza per esplorare nuovi mercati

(Teleborsa) - Baldinini traccia una nuova traiettoria del proprio linguaggio stilistico per il 2027, riaffermando l’da sempre presente nel brand e traducendola in un’estetica quotidiana, autentica e misurata. La nuova visione aziendale si muove verso uno stile più consapevole, mai ostentato:costruiscono un’identità forte ma mai urlata. L’attitudine "agender" (priva di età, quindi pensata per essere indossata in qualunque periodo della vita dell'indossatore) si rinnova nei segmenti casual e sneaker, abbracciando un’estetica urbana che dialoga con lo streetwear senza rinunciare ai dettagli raffinati. Non una semplice rilettura del guardaroba maschile, ma una rielaborazione dei suoi codici in chiave attuale.Nella collezione donna il logo si fa discreto mentre gli elementi metallici si integrano con naturalezza alle tomaie, fondendosi nei volumi. L’utilizzo dell’oro antico nei dettagli segna l’evoluzione della stagione, scaldando pellami lisci,con un accento prezioso ma misurato. Per l’uomo, la ricerca si concentra supensati per rispondere alle esigenze reali del consumatore contemporaneo. Il formale evolve attraverso linee come Spiga e Trieste, dove lavorazioni artigianali e accenti tailoring definiscono un’eleganza contemporanea. Debutta inoltre Slayton,dalla struttura ispirata al running e dall’impatto fortemente urbano. Una direzione strategica chiara:, destinate a durare e a generare valore nel tempo, espressione del saper fare italiano.In parallelo, Baldinini rafforza il legame con le proprie origini attraverso la campagna SS26 "", un progetto che celebra il territorio natale del brand e riafferma come l’identità sia il punto di partenza per ogni evoluzione. La campagna sarà declinata attraverso il sito ufficiale e i canali social Baldinini, supportata da unadedicata per accompagnare e amplificare il racconto di marca tra heritage, cultura del territorio e visione contemporanea, consolidando il posizionamento internazionale del marchio come interprete autorevole del Made in Italy. L'obbiettivo strategico della nuova collezione sarà quello di consolidare i mercati esteri, come quello russo, già forte nello storico del brand, ma anche diin altri paesi all'interno dell'unione europea.