Delta Air Lines, S&P migliora outlook a positivo in vista del deleveraging

Finanza, Rating, Trasporti
(Teleborsa) - S&P Global Ratings rivisto l'outlook su Delta Air Lines, importante compagnia aerea statunitense, da stabile a positivo e confermato il rating "BBB-".

S&P prevede che gli utili e il flusso di cassa di Delta rimbalzeranno quest'anno e miglioreranno la leva finanziaria a un livello che considera solido per l'attuale rating. La società ha generato un solido free cash flow nonostante le diverse difficoltà del settore e il miglioramento del suo bilancio continuerà grazie alla riduzione incrementale del debito.

S&P prevede un certo grado di volatilità prospettica nelle condizioni del settore aereo, ma la solidità sostenuta dei ricavi di Delta derivanti dai programmi premium e fedeltà a margine più elevato dovrebbe mitigare il rischio di ribasso.

L'outlook positivo riflette il maggiore potenziale di un miglioramento entro 12-24 mesi, poiché l'agenzia di rating stima che Delta genererà funds from operations (FFO) to debt prossimo al 50% e un rapporto debito/EBITDA rettificato di poco inferiore a 2x nel 2026.
