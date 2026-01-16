Delta Air Lines, S&P migliora outlook a positivo in vista del deleveraging

(Teleborsa) - S&P Global Ratings rivisto l'outlook
su Delta Air Lines
, importante compagnia aerea statunitense, da stabile a positivo
e confermato il rating "BBB-".
S&P prevede che gli utili e il flusso di cassa di Delta rimbalzeranno quest'anno
e miglioreranno la leva finanziaria a un livello che considera solido per l'attuale rating. La società ha generato un solido free cash flow nonostante le diverse difficoltà del settore e il miglioramento del suo bilancio continuerà grazie alla riduzione incrementale del debito.
S&P prevede un certo grado di volatilità prospettica nelle condizioni del settore aereo, ma la solidità sostenuta dei ricavi
di Delta derivanti dai programmi premium e fedeltà a margine più elevato dovrebbe mitigare il rischio di ribasso.
L'outlook positivo riflette il maggiore potenziale di un miglioramento entro 12-24 mesi, poiché l'agenzia di rating stima che Delta genererà funds from operations (FFO) to debt prossimo al 50% e un rapporto debito/EBITDA rettificato di poco inferiore a 2x nel 2026
.