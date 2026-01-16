Leonardo, accordo per acquisire la statunitense EEC e crescere nel settore meteorologico

Leonardo

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Leonardo US, ha firmato un, società statunitense specializzata nello sviluppo, produzione e manutenzione di strumenti radar meteorologici e stazioni di ricezione satellitare per la meteorologia, l'idrologia, la ricerca e l'aviazione, sia nel settore militare che civile. Il closing dell'operazione, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, è atteso nel primo trimestre del 2026.Grazie all' acquisizione, Leonardo, nel quale opera tramite Leonardo Germany, consolidando la strategia volta a promuovere la leadership industriale, la trasformazione digitale di prodotti e servizi e la crescita, attraverso il rafforzamento della sua posizione di leader globale nelle soluzioni ambientali chiavi in mano basate su applicazioni di telerilevamento tramite tecnologie radar, lidar o satellite.L'accordo, si legge in una nota, dimostra l'e consentirà di disporre delle solide competenze di EEC sviluppate nel settore dei radar, unite alle sue capacità produttive."L'operazione di acquisizione di EEC è una scelta strategica per Leonardo, in grado di completare un portafoglio unico di sensori per soddisfare qualsiasi esigenza geografica o applicativa - afferma- I radar meteorologici, i lidar eolici o i sistemi di rilevamento delle turbolenze sono dispositivi di misurazione ad alta precisione per le precipitazioni e il vento che costituiscono la spina dorsale per qualsiasi tipo di servizio meteorologico e di allerta meteo, diventando una risorsa strategica per ogni paese. Insieme abbiamo una posizione eccellente per stabilire un nuovo punto di riferimento tecnologico, per soddisfare le esigenze future in uno scenario operativo complesso e altamente dinamico, dove la superiorità delle informazioni meteorologiche è fondamentale".