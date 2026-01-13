Milano
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 09.13
Leonardo, downgrade a Hold da Deutsche Bank
Difesa
,
Finanza
,
Consensus
13 gennaio 2026 - 08.57
(Teleborsa) -
Deutsche Bank
ha tagliato a "
Hold
" da "Buy" la
raccomandazione
su
Leonardo
, big italiano del settore della difesa. Stesso downgrade a "Hold" anche per la società francese
Thales
.
Argomenti trattati
Leonardo
(26)
