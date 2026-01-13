Milano 12-gen
Leonardo, downgrade a Hold da Deutsche Bank

Difesa, Finanza, Consensus
Leonardo, downgrade a Hold da Deutsche Bank
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Leonardo, big italiano del settore della difesa. Stesso downgrade a "Hold" anche per la società francese Thales.


