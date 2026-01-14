Milano
Leonardo, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy
Difesa
,
Finanza
,
Consensus
14 gennaio 2026 - 08.59
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha alzato a
71 euro
per azione (dai 60 euro precedenti) il
target price
su
Leonardo
, big italiano del settore della difesa, confermando la
raccomandazione
"
Buy
" sul titolo.
