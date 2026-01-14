Milano 9:32
Leonardo, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Difesa, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha alzato a 71 euro per azione (dai 60 euro precedenti) il target price su Leonardo, big italiano del settore della difesa, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
