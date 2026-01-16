New York: brusca correzione per State Street

(Teleborsa) - Ribasso per la holding finanziaria che offre servizi di investimento ai fondi comuni
, che tratta in perdita del 4,03% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di State Street
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di breve periodo di State Street
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 132,9 USD. Rischio di discesa fino a 129,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 136,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)