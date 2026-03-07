Milano 17:35
In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso la scorsa settimana in territorio negativo mentre le tensioni geopolitiche aumentavano, con l’escalation del conflitto in Medio Oriente che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran. Il Dow Jones è in calo (-0,95%) e si attesta su 47.502 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha perso l'1,33%, terminando la seduta a 6.740 punti.

Pesante il Nasdaq 100 (-1,51%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'S&P 100 (-1,11%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,96%), materiali (-1,89%) e informatica (-1,84%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+4,08%), IBM (+0,90%) e Amgen (+0,52%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar, che ha archiviato la seduta a -3,57%.

Sotto pressione Nvidia, con un forte ribasso del 3,01%.

Soffre Amazon, che evidenzia una perdita del 2,62%.

Preda dei venditori American Express, con un decremento del 2,02%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Marvell Technology (+18,21%), Intuit (+3,13%), Kraft Heinz (+2,98%) e Palantir Technologies (+2,94%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Old Dominion Freight Line, che ha archiviato la seduta a -7,93%.

Pesante Lam Research, che segna una discesa di ben -7,15 punti percentuali.

Seduta negativa per Micron Technology, che scende del 6,74%.

Sensibili perdite per Applied Materials, in calo del 6,29%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Martedì 10/03/2026
15:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 3,91 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%)

Mercoledì 11/03/2026
13:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)
13:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili)

Giovedì 12/03/2026
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 213K unità)
13:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,45 Mln unità).
