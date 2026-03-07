In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso la scorsa settimana in territorio negativo
mentre le tensioni geopolitich
e aumentavano, con l’escalation del conflitto in Medio Oriente
che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran. Il Dow Jones
è in calo (-0,95%) e si attesta su 47.502 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha perso l'1,33%, terminando la seduta a 6.740 punti.
Pesante il Nasdaq 100
(-1,51%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'S&P 100
(-1,11%).
Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori beni di consumo secondari
(-1,96%), materiali
(-1,89%) e informatica
(-1,84%) sono stati tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Boeing
(+4,08%), IBM
(+0,90%) e Amgen
(+0,52%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar
, che ha archiviato la seduta a -3,57%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso del 3,01%.
Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita del 2,62%.
Preda dei venditori American Express
, con un decremento del 2,02%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Marvell Technology
(+18,21%), Intuit
(+3,13%), Kraft Heinz
(+2,98%) e Palantir Technologies
(+2,94%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Old Dominion Freight Line
, che ha archiviato la seduta a -7,93%.
Pesante Lam Research
, che segna una discesa di ben -7,15 punti percentuali.
Seduta negativa per Micron Technology
, che scende del 6,74%.
Sensibili perdite per Applied Materials
, in calo del 6,29%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Martedì 10/03/2026
15:00 USA
: Vendita case esistenti (preced. 3,91 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%) Mercoledì 11/03/2026
13:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)
13:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili) Giovedì 12/03/2026
13:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 213K unità)
13:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,45 Mln unità).