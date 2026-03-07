In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -mentre lee aumentavano, con l’escalation del conflitto inche coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran. Ilè in calo (-0,95%) e si attesta su 47.502 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,33%, terminando la seduta a 6.740 punti.Pesante il(-1,51%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,11%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-1,96%),(-1,89%) e(-1,84%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,08%),(+0,90%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,01%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,62%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,02%.Tra idel Nasdaq 100,(+18,21%),(+3,13%),(+2,98%) e(+2,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,15 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,74%.Sensibili perdite per, in calo del 6,29%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Vendita case esistenti (preced. 3,91 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%)13:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,48 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 213K unità)13:30: Permessi edilizi (preced. 1,45 Mln unità).