New York: spinge in avanti Quanta Services

società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale

Quanta Services

S&P-500

Quanta Services

Quanta Services

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 5,94%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 482,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 460,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 505,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)