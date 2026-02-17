Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:52
24.683 -0,20%
Dow Jones 17:52
49.553 +0,10%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Parigi: giornata depressa per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Thales
Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che mostra un decremento dell'1,87%.
Condividi
```