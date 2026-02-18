Milano 12:09
46.303 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:09
10.660 +0,98%
Francoforte 12:09
25.246 +0,99%

Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Si muove verso il basso il colosso degli alcolici, con una flessione del 3,26%.
